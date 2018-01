Pelo menos 27 mortos em incêndio em prisão iraniana Pelo menos 27 pessoas morreram e 50 ficaram feridas em um incêndio em uma prisão iraniana, informaram autoridades. O fogo ocorreu na madrugada de hoje na penitenciária de Gorgan, capital da província do Golestão, no norte do país. De acordo com o diretor da prisão, Abbas Ali Arab, o incêndio foi provocado por um curto-circuito.