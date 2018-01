Pelo menos 28 mortos em acidente com ônibus na França Pelo menos 28 pessoas morreram hoje em um acidente de ônibus numa rodovia do sudeste da França. Segundo autoridades, trata-se de um veículo de dois andares alemão que transportava 74 pessoas - incluindo dois motoristas. Várias pessoas ficaram feridas, seis delas em estado grave. Acredita-se que quase todos os passageiros eram alemães. O presidente francês, Jacques Chirac, imediatamente ofereceu suas "sinceras condolências" ao chanceler alemão, Gerhard Schroeder. O acidente ocorreu ao norte da cidade de Lyon, a cerca de 370 quilômetros ao sudeste de Paris, aproximadamente às 5h (horário local), quando o ônibus saiu da pista e se chocou contra uma pequena barreira e um poste, antes de tombar. A rodovia ficou fechada para o trânsito, enquanto chegavam ambulâncias, pessoal de resgate e bombeiros. Segundo Serge Delaigue, diretor regional dos serviços de resgate, um dos motoristas do ônibus morreu. Quase todos a bordo do ônibus eram alemães provenientes de várias cidades. O veículo recolheu passageiros em Colônia e Hanover. Alguns deles ganharam a viagem como prêmio de uma competição na Alemanha. Uma investigação foi aberta pelas autoridades francesas para se determinar a causa do acidente. Segundo testemunhas, o ônibus estava em alta velocidade.