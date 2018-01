Pelo menos 3 mortos em explosão na sede da ONU em Bagdá Pelo menos três mortos e dezenas de feridos deixou a explosão de um carro-bomba diante da sede das Nações Unidas em Bagdá. Entre os feridos, além do coordenador da missão da ONU no Iraque, Sérgio Vieira de Mello, está também Benon Savan, diretor do programa petróleo por comida das Nações Unidas.