Pelo menos 30 guerrilheiros das Farc morrem em combate Pelo menos 30 guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) foram mortos nos últimos dias pelo Exército, que está atuando em uma zona montanhosa do sudoeste colombiano em busca do comandante do bloco ocidental das Farc, "Pablo Catatumbo". "Sabemos que houve 30 baixas, mas recuperamos apenas 7 cadáveres", disse o comandante das Forças Militares, general Fernando Tapias. O Exército intensificou o combate às Farc depois que o grupo rebelde exigiu a renúncia de prefeitos e funcionários dos 1.098 municípios do país. "Pablo Catatumbo" é acusado de ser o responsável pelo seqüestro em abril de 12 deputados de Cali. O governo ofereceu recompensas pela captura de líderes das Farc e proteção aos funcionários ameaçados.