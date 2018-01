Pelo menos 30 mortos em dois acidentes na Turquia Mais de 30 pessoas morreram na Turquia em dois acidentes automobilísticos separados, entra elas 26 que faleceram no choque frontal de um caminhão com um ônibus, que provocou uma colisão em cadeia. Ontem à noite, um caminhão registrado no Irã chocou-se contra o ônibus numa área próxima a Tercan, na província de Erzincan, a cerca de 700 quilômetros ao leste de Ancara. Logo em seguida, uma picape se chocou contra os dois veículos. O motorista e um passageiro do caminhão morreram na hora, da mesma forma que o condutor e 23 passageiros do ônibus. Os passageiros da picape ficaram feridos, alguns deles gravemente. Hoje, outras sete pessoas morreram quando dois veículos se chocaram em uma rodovia próxima a Ancara, informou a polícia. Outras quatro ficaram feridas no acidente.