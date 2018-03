Pelo menos 300 mil pessoas saem às ruas em Caracas Pelo menos 300 mil partidários do presidente venezuelano, Hugo Chávez, saíram hoje às ruas de Caracas para manifestar apoio ao governo - pressionado por um movimento de oposição que há 52 dias paralisa o país. A estimativa do número de manifestantes foi feita pelo comandante do Corpo de Bombeiros de Caracas, Rodolfo Briceño. O presidente da Câmara de Comércio Brasil-Venezuela, José Francisco Marcondes, que está em Caracas chefiando uma delegação de quatro empresários brasileiros, declarou à Agência Estado, por telefone, que a passeata reuniu pelo menos 1 milhão de pessoas. Segundo Marcondes, a TV estatal, única a transmitir imagens da manifestação, estimou o número de participantes entre 3 milhões e 4 milhões. Apesar da tensão que reinava na capital venezuelana antes da manifestação - ante a perspectiva de possíveis choques entre grupos chavistas e antichavistas -, a marcha percorria sem incidentes várias avenidas da cidade até se concentrar diante de um grande palanque, instalado na Avenida Bolívar. A concentração se estenderia até as 21 horas locais (23 horas de Brasília). Chávez convocou a manifestação tomando como pretexto a data do 45º aniversário da queda da ditadura de Marcos Pérez Jiménez. Em meio a um festival de boinas vermelhas - que identificam os partidários de Hugo Chávez -, os manifestantes carregavam faixas com slogans de apoio ao governo, cartazes com imagens do guerrilheiro cubano-argentino Ernesto Che Guevara e uma garrafa gigante com o rótulo "não tome Coca-Cola". A engarrafadora do refrigerante na Venezuela é controlada pelo grupo do milionário Gustavo Cisneros, apontado por Chávez como o financiador do movimento que tenta derrubá-lo do poder. Uma instalação da engarrafadora foi ocupada na semana passada por soldados da Guarda Nacional. "Somos a maioria real, que não é mostrada pelos meios do terror", gritavam os chavistas, em referência às quatro emissoras de TV privadas, todas francamente oposicionistas. Duas dessas TVs, a Globovisión e a Radio Caracas Televisión, estão sendo processadas pelo governo. O ministro da Infra-Estrutura, Diosdado Cabello, qualificou a marcha chavista como uma "forte demonstração" do povo venezuelano de seu apoio à "revolução bolivariana" - plataforma de governo de Chávez que abriu uma profunda divisão na sociedade venezuelana. Os partidários do governo exaltam o presidente como o paladino da maioria pobre de um país que é um dos cinco maiores exportadores de petróleo do mundo. Os opositores, por seu lado, acusam Chávez de tentar conduzir o país na direção de uma ditadura comunista nos molde do regime cubano. A manifestação chavista ocorre também um dia depois de o Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) ter suspendido a realização de um referendo consultivo, pedido pela oposição, programado para o dia 2. A oposição anunciou que tentará todos os recursos para reverter a decisão, mas acrescentou que, se a suspensão for mantida, realizará no dia 2 uma ampla campanha de coleta de assinaturas para promover uma reforma constitucional. Em outra derrota para a oposição, o TSJ delimitou hoje os limites do instrumento constitucional de "desobediência civil" por meio do qual um grupo oficiais militares se declarou em rebeldia contra Chávez e se concentrou numa praça de Caracas. Segundo o tribunal, o artigo não autoriza ninguém a "desconhecer um regime democraticamente eleito".