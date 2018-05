Pelo menos 34 pessoas mortas em explosões na Índia Três explosões em poucos minutos --uma em uma lanchonete e outras duas em um parque de diversões-- mataram ao menos 34 pessoas na cidade indiana de Hyderabad, no sul do país, neste sábado, informaram a polícia e o governo. Mais de 50 pessoas ficaram feridas nas explosões em uma cidade com um histórico de violência, e onde cerca de 12 pessoas foram mortas durante um ataque a uma mesquita em maio. Representantes do governo disseram que pelo menos uma das explosões do sábado à noite foi uma bomba. "Posso confirmar que cerca de 34 pessoas já foram dadas como mortas", informou R.V Chandravadan, uma das principais autoridades da cidade, à emissora NDTV. Um oficial sênior da polícia disse à Reuters que houve um intervalo de 10 minutos entre cada uma das explosões. "As explosões ocorreram quase simultaneamente, e nós ainda estamos fazendo a contagem do número de mortos", disse a jornalistas Balwinder Singh, delegado da polícia de Hyderabad. O primeiro-ministro Manmohan Singh condenou as explosões e expressou preocupação com o bem-estar dos afetados. Representantes do governo disseram que as explosões aparentam ser ataques terroristas. Nos últimos anos, uma série de explosões com bombas atingiram a Índia e mataram centenas de pessoas, a pior das quais foi um atentado ao sistema ferroviário de Mumbai em julho. (Por Mark Williams)