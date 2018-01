Pelo menos 36 mortos em colisão de dois ônibus no Peru A colisão de dois ônibus em uma rodovia da costa peruana deixou pelo menos 36 pessoas mortas e 20 feridas nesta sexta-feira. O acidente ocorreu às 8h30 (hora local) na Rodovia Pan-Americana, perto da cidade de Palpa, cerca de 340 km a sudeste de Lima, informou a polícia rodoviária. Os dois veículos vinham de direções opostas e se chocaram de frente no trecho da estrada entre as cidades de Ica e Nazca. As equipes de resgate tiveram de cortar as ferragens para retirar as vítimas. Os sobreviventes foram enviados aos hospitais de Ica e de Palpa. Investigadores atribuíram as causas do acidente ao pesado nevoeiro e excesso de velocidade.