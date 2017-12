Pelo menos 4 mortos e 16 feridos em ataques contra mesquita Pelo menos quatro pessoas morreram, e outras 16 ficaram feridas nesta segunda-feira em duas explosões registradas perto de uma mesquita sunita situada no sudeste de Bagdá, informaram à EFE fontes policiais. De acordo com o oficial de polícia Saad Khatab, que antecipou que o número de mortos, as duas bombas explodiram às 18h15 (12h15 de Brasília), na mesquita Dat al Natakein, localizada no bairro de Bagdá Gedida. "As bombas explodiram perto da entrada da mesquita, no momento em que dezenas de fiéis entravam no lugar para fazer o culto noturno", disse Khatab, que acrescentou que os mortos e os feridos foram transferidos a hospitais próximos. Esse atentado foi cometido apesar das extremas medidas de segurança impostas pelas autoridades iraquianas em Bagdá, após a violência sectária iniciada na quarta-feira passada pela destruição da cúpula de um importante santuário xiita da localidade de Samarra, ao norte da capital.