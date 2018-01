Pelo menos 4 mortos em atentado a café de Jerusalém Um atacante suicida detonou os explosivos que carregava na frente de um café em Jerusalém, matando pelo menos quatro pessoas e ferindo outras 40, segundo equipes de resgate. O atentado ocorreu na frente do Cafe Hillel, numa viela de Jerusalém repleta de restaurantes e pequenas lojas. Segundo a Rádio do Exército, guardas de segurança impediram que o atacante entrasse no café, e ele explodiu do lado de fora.