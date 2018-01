Pelo menos 40 pessoas morrem em ataque a um mercado no Iraque Pelo menos 40 pessoas morreram e outras 30 ficaram feridas na explosão de um carro-bomba, seguida por um tiroteio em um mercado na cidade de Mahmudiya, 30 quilômetros ao sul de Bagdá. Segundo informou à Efe um alto funcionário do Ministério do Interior iraquiano, o carro-bomba explodiu em um mercado repleto de pessoas em Mahmudiya, localizada no chamado "triângulo da morte", que reúne cidades com populações sunitas e xiitas, onde a violência é habitual. Após a explosão do carro-bomba, apareceu no local um grupo de homens armados com metralhadoras que disparou contra as pessoas que ainda ficavam de pé, disseram as fontes. O ataque aconteceu às 9h (2h de Brasília), horário de maior movimento do mercado. Os autores do atentado, que conseguiram fugir, ainda não foram identificados. Mahmudiya, Iskandariya, Latifiya e Yusufiya são as quatro cidades do sul de Bagdá onde xiitas e sunitas protagonizam constantes atos de violência. Na tarde de domingo 26 pessoas morreram em um atentado contra um café, em Tuz Jurmatu (norte do Iraque), uma cidade principalmente habitada por turcomanos, mas com importantes comunidades curda, sunita e xiita. Os autores do ataque, que aconteceu nas proximidades de uma mesquita, também não foram identificados. Os ataques de domingo e segunda acontecem depois de vários dias de relativa calma no Iraque.