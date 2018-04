Pelo menos 40 supostos insurgentes morrem no Paquistão

Cerca de 40 supostos militantes morreram numa operação das tropas paquistanesas no vale de Swat, no norte do país, onde os combates continuam, informou nesta quarta-feira, 21, o Exército do Paquistão. Os choques começaram na terça no distrito de Shangla, um dos redutos dos fundamentalistas. O Exército ocupou uma colina estratégica, que domina a estrada entre as cidades de Shangla e Alpurai, segundo um comunicado. O Exército paquistanês iniciou na última semana uma ofensiva no vale de Swat, na qual morreram mais de 200 pessoas. Segundo o canal de televisão Geo TV, milhares de pessoas fugiram de suas casas nos distritos mais afetados pela violência.