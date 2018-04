Pelo menos 5 mortos e mais de 175 feridos em conflito em Bangcoc

BANGCOC - Pelo menos cinco pessoas morreram e maisde 175 ficaram feridas nos confrontos ocorridos hoje em Bangcoc, entre manifestantes antigovernamentais e as forças de segurana,

segundo indicaram fontes médicas.

Entre as vítimas fatais esta um jornalista japonês.

Muitos dos manifestantes, conhecidos como "camisas vermelhas", são partidários do ex-primeiro-ministro Thaksin Shinawatra, deposto em um golpe militar há quatro anos. Eles pretendem manter o protesto até o primeiro-ministro Abhisit Vejjajiva dissolver o Legislativo. Abhisit era contrário ao governo de Thaksin e foi eleito em uma votação do Parlamento, em 2008. O atual líder se recusa a antecipar as eleições gerais, mas pode fazer isso no fim do ano.