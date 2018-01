Pelo menos 5 mortos em desabamento no Charles de Gaulle Pelo menos cinco pessoas morreram e três ficaram feridas no desabamento de parte do teto do terminal 2E do aeroporto Charles de Gaulle, o maior de Paris (França), às 7h da manhã deste domingo (hora local). Grandes placas de concreto, pesando várias toneladas, caíram sobre passageiros que esperavam para embarcar. A polícia informou que várias pessoas ficaram presas entre os escombros. Ainda não se sabe o que causou o desabamento do teto do terminal inaugurado há apenas 11 meses. O local está interditado.