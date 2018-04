Pelo menos 50 morrem por surto de diarreia no Haiti Um surto de diarreia no Haiti matou pelo menos 50 pessoas, disseram hoje funcionários locais do setor de saúde. "Nós registramos 51 ou 52 mortes ao longo do rio Artibonite, que cruza o centro e o norte do país", disse o médico Arial Henry, chefe-de-gabinete do Ministério da Saúde.