Pelo menos 50 mortos em acidentes em duas minas chinesas Pelo menos 50 mineiros morreram em dois acidentes na província de Xanxi, no centro da China, no último fim de semana, informaram fontes do governo. A notícia só foi divulgada através de páginas na Internet, e não pelos jornais oficiais - que preferem evitar dar notícias "negativas" enquanto se celebra, em Pequim, o 16º Congresso do Partido Comunista da China (PCC). No primeiro acidente, 24 operários morreram e outros 12 continuam desaparecidos devido a uma explosão de gás na mina de Taixi, perto da cidade de Jinzhong. Outros 26 mineiros morreram em circunstâncias similares nas proximidades da cidade de Yangquang.