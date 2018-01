Pelo menos 50 mortos em combates na Colômbia Os confrontos armados entre guerrilheiros e paramilitares em duas regiões colombianas deixaram pelo menos 50 mortos e 60 civis feridos, informaram fontes governamentais. O prefeito do município de Vigía del Fuerte, Emilio Perea, confirmou hoje que 60 civis ficaram feridos, 15 deles gravemente, na explosão de um bujão de gás com dinamite lançado pelos guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) contra uma igreja. Perea indicou que desde terça-feira os rebeldes das Farc entraram em choque com os paramilitares das Autodefesas Unidas da Colômbia (AUC) no município de Bojayá-Bellavista, do departamento de Chocó, a 210 km a oeste de Bogotá. O mandatário de Vigía del Fuerte - localidade do departamento (estado) de Antioquia, muito próxima a Bojayá-Bellavista - disse à imprensa que, devido à "intensidade dos confrontos, é difícil chegar à região em conflito?. O prefeito disse que o bujão, lançado como um foguete, explodiu em uma igreja dentro da qual estavam refugiados cerca de 100 camponeses, entre eles mulheres e crianças que procuravam proteger-se dos combates. Situação crítica "A situação em Bojayá-Bellavista é bastante crítica", acrescentou o chefe de governo municipal. Segundo ele, camponeses que fugiram em debandada dos combates disseram que pelo menos 20 pessoas morreram neles, mas a versão não pôde ser confirmada. Nos arredores de Barbacoa, no departamento de Nariño (sul da Colômbia), 20 guerrilheiros das Farc e 10 paramilitares morreram em confrontos, informaram fontes municipais. Os dois grupos armados ilegais mantêm uma guerra pelo controle territorial da zona central do departamento de Nariño, uma área de economia agrícola, indicaram fontes municipais de Barbacoa. Em Bogotá, uma porta-voz da agência de notícias do Exército que confirmou os confrontos entre os dois grupos ilegais assegurou que no momento não tem a cifra exata de mortos nem de feridos.