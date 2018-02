Pelo menos 50 mortos em deslizamento de terra no Nepal Pelo menos 50 pessoas morreram hoje em um deslizamento de terra que arrasou com duas aldeias no Nepal. A tragédia ocorreu nas aldeias de Dispung e Sikundel, no distrito de Khotang, a cerca de 200 quilômetros ao leste da capital. Os aldeãos dormiam quando foram atingidos pelo deslizamento. Pelo menos 20 pessoas foram sepultadas sob o lodo na mesma casa enquanto dormiam. Não há ainda informações exatas da tragédia. O mau tempo e a falta de estradas de acesso dificultam o trabalho de resgate. Todos os anos, os deslizamentos e as inundações provocados pelas chuvas de monção provocam a morte de centenas de aldeões no Nepal. A temporada de chuva começou no mês passado e deverá se prolongar até setembro.