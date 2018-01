Pelo menos 50 talebans mortos no Afeganistão Jatos dos EUA bombardearam guerrilheiros do Taleban no sudeste do Afeganistão nesta segunda-feira, matando pelo menos 50 deles e destruindo seu acampamento nas montanhas, disse o governo provincial afegão. Ahmad Khan, porta-voz do governador da província de Zabul, disse que como parte de uma operação conjunta de forças americanas e afegãs, jatos americanos bombardearam um reduto do Taleban nas montanhas do distrito de Dai Chupan, perto da fronteira com o Paquistão. Após o bombardeio, acrescentou, os corpos de pelo menos 50 combatentes talebans foram recolhidos pelos soldados afegãos.