Pelo menos 54 mortos em incêndio no Vietnã Pelo menos 54 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas em conseqüência de um incêndio ocorrido hoje num centro comercial internacional da cidade vietnamita de Ho Chi Minh, informaram autoridades locais. Quatro horas depois do início do incêndio, dezenas de pessoas continuavam bloqueadas pelas chamas que consomem o edifício de seis andares, localizado no centro de Ho Chi Minh, antiga Saigon. O fogo foi controlado após cinco horas de trabalho do corpo de bombeiros. De acordo com autoridades, a construção abriga várias companhias estrangeiras, lojas e uma discoteca. Pelo menos um estrangeiro não identificado estava entre os mortos e seis empregados de uma empresa americana de seguros estão desaparecidos. Segundo a rede de televisão municipal Ho Chi Minh, cerca de 500 pessoas estavam dentro da construção no início do incêndio. O canal informou também que era realizada uma festa de casamento em uma das salas do prédio. A causa do fogo ainda é desconhecida, mas a polícia informou que ele pode ter começado na Blue Disco, a discoteca mais popular da cidade, localizada no edifício.