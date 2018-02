Pelo menos 6 palestinos morrem em incursão israelense Pelo menos seis palestinos morreram hoje quando tropas israelenses entraram na cidade de Beit Rima, na Cisjordânia, em busca dos militantes que assassinaram o ministro israelense de Turismo Rehavam Zeevi. O presidente dos EUA, George W. Bush, havia pedido que Israel se retirasse de áreas palestinas ?o mais rápido possível?. As forças israelenses entraram na cidade depois da meia-noite e encontraram resistência armada, disseram os militares. Fontes israelenses, falando sob condição de anonimato, disseram que seis palestinos foram mortos, mas autoridades palestinas disseram que o número de mortos é de pelo menos nove pessoas num dos piores confrontos entre tropas israelenses e palestinos da atual onda de violência entre os dois lados, que já dura 13 meses. O comandante do Exército israelense na Cisjordânia, General de Brigadeiro Gershon Yitzhak, disse que os militantes que assassinaram o ministro Rehavam Zeevi viviam na cidade, ao norte de Ramallah. Yitzhak acrescentou que 10 Palestinos foram presos. O porta-voz do exército, tenente-coronel Olivier Rafowicz disse que dois deles estariam ligados ao assassinato. As autoridades disseram que todos os palestinos mortos ou feridos estariam ligados a grupos militantes palestinos - Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP), que assumiu a responsabilidade pelo assassinato, Hamas e Tanzim, milícia afiliada à Fatah, do líder palestino Yasser Arafat. Funcionários da segurança palestina, pedindo anonimato, disseram que as forças israelenses prenderam 4 suspeitos. O gabinete palestino divulgou um comunicado em que acusa Israel de promover um ?terrível massacre? em Beit Rima, dizendo que nove palestinos foram mortos e dezenas feridos. O comunicado faz um apelo para que os EUA e o mundo pressionem Israel para ?colocar um fim imediato nessa contínua agressão e oferecer proteção aos civis palestinos?. Leia o especial