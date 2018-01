Pelo menos 60 pessoas morrem eletrocutadas na Índia Pelo menos 60 pessoas morreram eletrocutadas quando um cabo de alta tensão caiu sobre o ônibus em que viajavam no norte da Índia, informou a mídia local. De acordo com a agência de notícias Press Trust of India, dois passageiros que caíram do veículo conseguiram sobreviver. O acidente ocorreu em uma vila do distrito de Bahraich, no Estado de Uttar Pradesh, a 450 quilômetros a leste de Nova Délhi.