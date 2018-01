Pelo menos 622 mortos pelo Jeanne. 573 só no Haiti Pelo menos 622 pessoas morreram em conseqüência aos danos causados pela tempestade tropical Jeanne. As autoridades esperam encontrar mais corpos, quando as águas baixarem um pouco mais. Cerca de um terço dos cadáveres levados para o hospital local eram de menores de idade. Segundo o porta-voz da missão das Nações Unidas, mais de 500 morreram em Gonaives. Outros 17 corpos foram encontrados próximos a cidade de Terre Neuve, e 56 pessoas morreram em Port-de-Paix. O porta-voz do sistema de proteção civil, Dieufort Deslorges, informou que 49 cadáveres foram recuperados em outras cidades e aldeias, a maior parte no noroeste do país. A tempestade tropical Jeanne passou na semana passada pelo Caribe, deixando sete mortos em Porto Rico e 18 na República Dominicana.