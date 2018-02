Pelo menos 69% de alemães querem fim dos bombardeios Mais de dois terços dos alemães, segundo uma pesquisa de opinião, são a favor de uma pausa nos bombardeios no Afeganistão para permitir o fornecimento de ajuda humanitária à população. A pesquisa do Instituto Forsa para o semanário Die Woche indica que 69% dos entrevistados apóiam o pedido dos Verdes (partido da coalizão governista) e de organizações humanitárias para que se suspendam os ataques contra o regime do Taleban a fim de permitir que os refugiados e a população afegã em geral recebam a ajuda. Por outro lado, cerca de 60% dos entrevistados se manifestaram contrários a uma participação de soldados alemães no atual conflito e apenas 41% apoiaram as declarações de plena solidariedade para com os EUA feitas pelo primeiro-ministro Gerhard Schroeder. Leia o especial