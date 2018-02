Pelo menos 7 mortos em confrontos no Afeganistão Confrontos no Afeganistão deixaram pelo menos sete mortos, incluindo quatro soldados e policiais afegãos, numa região de grande concentração da insurgência, o sul do país, disseram hoje autoridades. Um militante e um soldado afegão foram mortos em um confronto armado que também deixou um soldado americano e um segundo afegão feridos, disse o comando militar dos Estados Unidos. Os soldados não foram identificados nem foram fornecidos detalhes sobre os ferimentos. O tiroteio ocorreu ontem durante uma operação conjunta de soldados americanos e afegãos perto de Gereshk, a cerca de 350 km a sudoeste de Cabul, na província de Helmand, disse a porta-voz militar Michele De Wert, acrescentando que o soldado afegão morto fazia parte no novo Exército Nacional afegão treinado pelos EUA, e que os combates com fuzis AK-47 e foguetes se estenderam por três horas. Fontes militares dos EUA disseram ainda que tropas da coalizão liderada pelos americanos também foram alvo de ataques perto da fronteira com o Paquistão em Lwara, na província oriental de Paktika. Já no norte do país, em um aberto desafio ao presidente afegão Hamid Karzai, apoiado pelos EUA, milícias leais ao senhor da guerra usbeque Abdul Rashid Dostum atacaram e assumiram o controle de Maymana, capital da província de Faryab, informou hoje o ministro do Interior Ali Ahmad Jalali. Ele acrescentou que os milicianos enfrentaram pouca resistência local.