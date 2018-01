Pelo menos 70 feridos em choque de trens no Zimbábue Dois trens de passageiros se chocaram de frente na principal estação de Harare, a capital do Zimbábue, deixando pelo menos 70 feridos, três deles com gravidade, informaram testemunhas e funcionários. Segundo as fontes, os maquinistas saltaram de seus respectivos trens antes da colisão. O vice-ministro de Transportes, Andrew Langa, disse que um funcionário do controle de tráfico deu "indicações erradas" aos maquinistas, que acabaram levando os trens à mesma linha.