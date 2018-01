Pelo menos 81 muçulmanos morreram nas explosões no Iraque A série de explosões que ocorreram no Iraque, aparentemente numa ação coordenada num dos dias mais sagrados aos muçulmanos xiitas, matou pelo menos 31 pessoas em Karbala e feriu outras 100, segundo a polícia. Em Bagdá, houve 50 mortos, disseram funcionários de três hospitais, mas não há informações sobre os feridos. Algumas das explosões ocorreram em mesquitas, onde várias pessoas se reuniam para as festividades de Ashura, que celebra a morte do Imã Hussein, em 680, neto do profeta Mohammed. É a primeira vez em décadas que a comunidade xiita tem oportunidade de observar livremente esse dia. O ex-presidente do Iraque, Saddam Hussein, havia proibido as manifestações xiitas. O porta voz militar dos Estados Unidos, o cabo Craig Stowell, disse que as explosões em Bagdá foram causadas por morteiros. Além disso, um policial foi encontrado morto com um tiro na cabeça. No Paquistão, 12 muçulmanos xiitas, que também celebravam a morte do Imã Hussein, morreram em explosão e numa troca de tiros na area de Quetta, principal cidade ao sudeste da província de Bauchistan.