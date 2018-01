Pelo menos 90 mortos e centenas de desaparecidos em tufão "Não se preocupe. Tudo está bem". Estas foram as últimas palavras que a mulher do pescador Nguyen Ut Thanh ouviu do marido, numa comunicação por rádio que cruzou centenas de quilômetros. Acredita-se que Thanh, o capitão do barco pesqueiro, tenha morrido horas depois, no tufão Chanchu, que já causou pelo menos 97 mortes confirmadas por toda a Ásia. Pelo menos 200 pescadores vietnamitas também estão desaparecidos, e já são dados como mortos. O tufão percorreu o Mar do Sul da China ao longo da semana, e se reduziu a uma tempestade tropical, chegando, neste sábado, ao largo da costa sul do Japão. Entre os mortos há chineses, filipinos, taiwaneses, vietnamitas e japoneses. Na China, mais de 1 milhão de pessoas foram removidas de suas casas. A mídia estatal chinesa informa que 97 pescadores vietnamitas foram resgatados por um navio chinês, mas Nguyen Ba Luong, representante da Guarda Costeira do Vietnã no porto de Danang, e Tran Van Huy, diretor do Departamento de Pesca da cidade, disseram desconhecer a notícia do resgate. Autoridades e parentes lutam em Danang para determinar o destino de dezenas de pescadores, cujas embarcações afundaram em meio ao tufão, longe de casa. O Chanchu havia enfraquecido até o nível de tempestede tropical na quinta-feira, ao chegar à China, mas mesmo assim acusou deslizamentos de terra e enchentes, levando à remoção em massa de moradores das áreas afetadas. Desmoronamentos e deslizamentos mataram 15 pessoas na província chinesa de Fujian.