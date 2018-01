Pelo menos cinco morrem em conflito religioso na Índia Pelo menos 5 pessoas morreram e outras 27 ficaram feridas em conflitos entre hindus e muçulmanos numa cidade do sul da Índia. Os choques ocorreram durante o 11º aniversário da demolição de uma histórica mesquita por parte de extremistas hindus. Segundo autoridades, os problemas começaram ontem à noite, depois que ativistas hindus retiraram uma bandeira de luto que havia sido hasteada por residentes de Hyderabad, de maioria muçulmana, a fim de protestar contra a destruição da mesquita Babri, erigida no norte da Índia no século XVI. Chandrababu Naidu, governador do Estado de Andhra Pradesh, do qual Hyderabad é a capital, afirma que duas pessoas foram assassinadas a punhaladas. Outras três morreram quando a polícia disparou balas de borracha e bombas de gás lacrimogêneo para pôr fim à confusão. Pelo menos outras 27 ficaram feridas, entre elas 19 policiais. A violência diminuiu hoje após a imposição de um toque de recolher por parte da polícia.