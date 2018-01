Pelo menos cinco mortos no atentado de Tel-Aviv Pelo menos cinco pessoas foram mortas na forte explosão diante de um restaurante em Tel-Aviv, nas proximidades da Embaixada dos Estados Unidos. A polícia informou ter-se tratado de um atentado suicida. Entre os mortos está o militante suicida. Serviços de resgate afirmaram que pelo menos 35 pessoas ficaram feridas. Pelo menos 15 foram levadas a hospitais, enquanto as demais eram tratadas no local.