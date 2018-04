Pelo menos dez mineiros receberão alta nesta sexta, diz hospital

COPIAPÓ - Pelo menos dez dos 30 mineiros que permanecem no hospital após serem resgatados de um confinamento de mais de dois meses devem receber alta nesta sexta-feira, 15, informou o Hospital Regional de Copiapó, segundo a rede de notícias CNN.

Veja também:

Enviada especial: A emoção do parto dos mineiros

Veja no blog como foi a operação

Confira as fotos do local

Saiba quem são os mineiros

ESPECIAL: Como foi feito o resgate

Segundo o Hospital, mais mineiros podem ser liberados. Isso, no entanto, dependerá de como seguirão os exames programados. O centro médico adiantou que nenhum dos trabalhadores remanescentes precisará de tratamento médico extensivo.

Na quinta, três mineiros - Juan Illanes, Edison Peña e o boliviano Carlos Mamani - já haviam recebido alta. A expectativa é que todos os 33 mineiros estejam em casa até domingo.

Os mineiros passaram mais de dois meses presos na jazida de cobre em que trabalhavam no Atacama, no norte do Chile. Eles foram resgatados na última quarta-feira após grande mobilização do governo chileno.