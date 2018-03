Pelo menos dois israelenses mortos em ataque palestino Um militante palestino invadiu na noite desta terça-feira um assentamento judeu de Alei Sinai no extremo norte da Faixa de Gaza e abriu fogo, matando dois jovens israelenses e ferindo pelos menos outros cinco, segundo as Forças Armadas de Israel. O Canal Dois, da tevê israelense, divulgou que o atacante mantém quatro reféns dentro da casa. Mas as Forças Armadas afirmaram que não estava claro se israelenses ainda permaneciam na residência. Tropas foram rapidamente deslocadas para a região e helicópteros militares sobrevoavam o assentamento. Um forte tiroteio ocorria entre o militante e soldados. Oficiais exigiram com megafones que o militante se entregasse. A resposta foi uma saravaida de balas.