Pelo menos dois mortos e 18 feridos em ataques no Iraque Pelo menos duas pessoas morreram e outras 18, incluindo quatro policiais, ficaram feridas em novos atentados registrados nesta quarta-feira no Iraque, dois deles com carros-bomba, informaram fontes policiais. A explosão de um dos dois carros-bomba ocorreu à passagem de uma patrulha da polícia pelo bairro de Al Mansur, no oeste da capital, Bagdá, ferindo sete civis e quatro agentes, disse à EFE o capitão da polícia Ahmed Abdala. Em Baquba, ao norte da capital, um policial e um civil morreram em dois ataques separados, um com um carro-bomba e o outro com uma bomba escondida na beira de uma estrada da cidade. Quatro civis ficaram feridos na explosão de uma bomba perto de uma estação de ônibus do bairro Al Saab, e outros três, em uma explosão similar em Zayuna.