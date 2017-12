Pelo menos dois mortos em dois atentados em Bagdá A explosão de dois carros-bomba, um deles dirigido por um suicida, em pontes que levam à chamada Zona Verde, em pleno centro de Bagdá, causou a morte de duas pessoas e feriu outras 20, disseram à EFE fontes policiais. O coronel de Polícia Salem Khatab disse que entre os feridos há "quatro funcionários iraquianos da Zona Verde, funcionários do Ministério da Defesa". "Os dois ataques com carro-bomba, um conduzido por um suicida, tinham como alvo postos de controle iraquianos nas pontes", relatou o capitão de Polícia Ahmad Abdallah. Além de causar vítimas, os atentados destruíram nove veículos civis, que foram incendiados pelas explosões, acrescentou a fonte. O primeiro ataque, perpetrado por um suicida, "tinha como alvo um controle do Exército situado ao final da ponte Al Yumhuria", junto ao acesso nordeste da Zona Verde, disse. "O segundo carro-bomba foi ativado por controle remoto próximo à ponte de Al Mualaq, próximo à entrada sul", acrescentou Abdallah. A Zona Verde de Bagdá, no centro da cidade, é o coração político da capital, já que abriga vários ministérios e as embaixadas dos EUA e do Reino Unido.