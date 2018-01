Pelo menos dois mortos em explosão na Rússia Um carro-bomba explodiu na noite desta terça-feira perto do mercado central de Vladikavkaz, uma cidade do sul da Rússia, causando a morte de pelo menos duas pessoas e ferindo diversas outras. O secretário do conselho de segurança local, Uruzmag Ogoyev, disse que duas pessoas morreram e dez ficaram feridas na explosão. Ismel Shaov, porta-voz do ministério regional de Interior, disse que um civil e um soldado morreram. Seis soldados foram hospitalizados. Em Moscou, um porta-voz do Serviço de Segurança Federal disse que os soldados atingidos pertenciam ao Ministério do Interior. A explosão ocorreu em um estacionamento adjacente a um banco situado a cerca de 200 metros do mercado central de Vladikavkaz. Durante os últimos cinco anos, diversos atentados foram perpetrados contra o mercado e outros alvos situados na cidade. Alexander Burayev, vice-diretor do conselho de segurança de Ossétia do Norte, disse que ainda não há indícios sobre quem teria promovido o atentado. Segundo ele, as suspeitas recaem sobre rebeldes chechenos ou grupos criminosos, que freqüentemente realizam atentados a bomba em disputas com gangues rivais.