Pelo menos nove mortos em atentado no Iraque Um caminhão-tanque cheio de combustível explodiu contra uma delegaci a de polícia do sudoeste de Bagdá na manhã desta Segunda-feira, causando a morte de pelo menos nove pessoas e provocando ferimentos em outras 52. O veículo foi lançado contra a delegacia do bairro de Seidiyé enquanto os policiais recebiam de seus superiores as ordens do dia, disse um policial ferido. A detonação ocorreu por volta das 8h (hora local). ?Estávamos todos em fila, ouvindo nosso oficial. Havia policiais parados na praça quando o caminhão explodiu?, disse Mejdi Salá Abed Ali, de 32 anos, internado no Hospital de al-Yarmuk. A presença do caminhão-tanque na área residencial não gerou suspeitas até atingir a delegacia, disse um lavador de carros do bairro. ?Estava com um amigo quando vi o caminhão avançar de forma estranha?, afirmou Ajmed Nouri, que descreveu o motorista como um jovem de barba. O veículo estava a 150 metros da delegacia quando foi notado pelos populares. Grupos de militantes também lançaram uma granada contra um posto dos bombeiros do bairro de Al-Salihiya, em Bagdá, deixando pelo menos um ferido. Na cidade de Faluja, a polícia iraquiana informou ter encontrado o corpo de um chefe de polícia local em um mercado. O tenente-coronel Nafi Al-Kubaisi havia sido seqüestrado há dois dias.