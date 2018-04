Pelo menos nove pessoas morrem em acidente aéreo em Amsterdã

Pelo menos nove pessoas morreram na queda de um avião da Turkish Airlines que tentava pousar no aeroporto de Schiphol, em Amsterdã, nesta quarta-feira. Outras 50 pessoas ficaram feridas, segundo as autoridades do aeroporto. A aeronave, um Boeing 737, se partiu em três na queda. Havia 134 pessoas a bordo do voo 1951 - 127 passageiros, entre eles um bebê, e sete tripulantes - que seguia de Istambul para Amsterdã. O avião caiu em um pasto, perto da pista de pouso do aeroporto e de uma estrada. Testemunhas contaram ter visto pelo menos 20 pessoas descendo dos escombros do avião, com as bagagens espalhadas em volta. Segundo reportagens da TV holandesa, os serviços de emergência tiveram seu trabalho prejudicado pelas condições do pasto. A correspondente da BBC em Haia, Geraldine Coughlan, disse que a TV mostrou imagens do local do acidente, com helicópteros sobrevoando a área e cerca de 20 ambulâncias e carros de bombeiro. O último acidente envolvendo um avião da Turkish Airlines ocorreu em 2003, quando 65 pessoas morreram na Turquia. Em 2007, o Schiphol foi classificado como o quinto maior aeroporto da Europa. Todos os voos foram cancelados nesta quarta-feira. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.