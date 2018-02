Pelo menos oito morrem em atentado a bomba na Índia

Pelo menos oito pessoas morreram e outras 33 ficaram feridas após uma explosão aparentemente causada por uma bomba em um restaurante da cidade de Pune, oeste da Índia, no início da noite deste sábado (horário local), informaram as autoridades indianas.

A explosão ocorreu no restaurante e padaria German Bakery, que fica na área conhecida como Koregaon Park, muito popular entre turistas.

O local também fica próximo de um centro de meditação muito frequentado por estrangeiros e de um centro judaico.

De acordo com as autoridades indianas, há informações de que há estrangeiros entre os mortos e feridos, mas as nacionalidades das possíveis vítimas não foram informadas.

As autoridades do Estado indiano de Maharashtra afirmaram que a explosão foi causada por uma bomba, no que deve ser primeiro grande ataque na Índia desde os atentados de Mumbai, que deixaram mais de 170 mortos em novembro de 2008.

"Houve a explosão de uma bomba. Havia uma sacola abandonada que parecia conter algum dispositivo explosivo improvisado", disse policial Rajendra Sonawane à agência de notícias Reuters.

Jantar

A explosão ocorreu por volta de 19h, horário local (11h30, em Brasília), em um momento em que o restaurante estava servindo jantares.

De acordo com Chris Morris, correspondente da BBC na Índia, a bomba teria sido detonada no momento em que um garçom verificava uma sacola que havia sido deixada no local.

"Nós ouvimos um grande barulho e todos corremos para fora. O impacto foi tão grande que havia pedaços pequenos de corpos em todo lugar", disse à agência Reuters Vinod Dhale, funcionário do restaurante.

Segundo o correspondente da BBC, equipes antiterrorismo e peritos estão se dirigindo para a cidade para auxiliar nas investigações.

Após o ataque, diversas cidades indianas também aumentaram seus níveis de alerta de segurança.