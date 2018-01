Pelo menos onze mortos em tiroteio no Paquistão Pelo menos onze civis morreram e seis ficaram feridos em um tiroteio entre as forças paquistanesas e os ocupantes de um microônibus cujo motorista se recusou a parar em uma barreira de segurança numa região tribal onde ocorrem operações antiterroristas, informou hoje um porta-voz militar. Os passageiros do microônibus e os soldados se enfrentaram a balas nas imediações de um posto militar de controle. As forças paquistanesas haviam realizado operações esta semana na região, onde acredita-se possa estar escondido o líder da rede terrorista Al-Qaeda, Osama bin Laden. O tiroteio ocorreu em uma estrada de Zeri Noor, uma aldeia localizada próxima a Wana, a principal cidade da província de Waziristão do Sul. O governo paquistanês e militares americanos desmentiram hoje uma informação divulgada pela rádio iraniana, segundo a qual Bin Laden teria sido capturado na região "há algum tempo"