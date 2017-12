Pelo menos quatro mortos em ataque a assentamento judaico Quatro pessoas foram mortas hoje quando pelo menos um homem armado, provavelmente palestino, infiltrou-se no assentamento judeu de Itamar, na Cisjordânia, e ocupou uma casa, informou a tevê israelense. Dois feridos em condições graves foram levados para um hospital. Equipes de resgate no local afirmaram que soldados estavam trocando tiros com os infiltradores. Colonos disseram que soldados invadiram a casa. Repórteres da tevê israelenses afirmaram que todas as vítimas pertenciam a uma mesma família, que tem muitos filhos. O assentamento, onde vivem alguns dos mais militantes colonos judeus na Cisjordânia, não tem cercas. Os colonos insistem que toda a Cisjordânia pertence aos judeus. Leia o especial