Pelo menos quatro mortos em explosão na Cidade de Gaza Uma explosão numa casa na Cidade de Gaza matou pelo menos quatro pessoas, informaram testemunhas e fontes médicas. Não ficou imediatamente claro o que causou a explosão. Outras oito pessoas ficaram feridas - três delas gravemente. Palestinos disseram que a residência, localizada no bairro de Shajaiyeh, considerado um refúgio de radicais islâmicos, pertencia ao ativista do Hamas Ahmed Jabari. Dois dos mortos foram identificados como Mohammed Jabari, o filho de 12 anos do ativista, e Fathi Jabari, de 38 anos, irmão do militante. Residentes contaram que vários homens estavam reunidos no primeiro piso da casa no momento da explosão. Alguns disseram que um míssil fora lançado contra a residência. Pessoas que viram a explosão negaram que algum míssil tenha atingido o local. Dezenas de ativistas do Hamas compareceram ao hospital Shifa, na Cidade de Gaza, para onde os mortos e feridos foram levados. O Exército de Israel recusou-se a comentar o assunto.