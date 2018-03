Pelo menos quatro mortos em terremoto na Itália Pelo menos quatro crianças morreram por causa do forte terremoto que atingiu as regiões central e sul da Itália, por volta das 8h40 (de Brasília) de hoje, deixando a população de várias cidades em pânico. Com o tremor, uma escola desmoronou em San Giuliano di Puglia, a cerca de 80 quilômetros a nordeste de Nápoles. Segundo autoridades, o número de mortos no local pode aumentar, já que cerca de 50 estudantes ainda estão presos nos escombros. Vinte crianças já foram resgatadas com vida, oito em estado grave. O tremor atingiu 5,4 graus na escala Richter, informou o Instituto Nacional de Geofísica. O epicentro ocorreu próximo a Campobasso, 226 quilômetros ao sudeste de Nápoles. No último domingo, vários tremores trouxeram à atividade o vulcão Etna, o maior da Europa, localizado na Sicília. Em 1980, um terremoto na região de Nápoles de 7,2 graus da escala Richter matou cerca de 2,8 mil pessoas.