Pelo menos sete mortos em confronto entre prisioneiros e oficiais Pelo menos sete pessoas foram mortas hoje durante um conflito entre oficiais de segurança paquistaneses e prisioneiros de guerra do Afeganistão, informou o porta-voz do governo do Paquistão, general Rashid Quereshi. Segundo o general, o confronto começou quando mais de 20 prisioneiros estavam sendo transferidos para uma prisão no norte do Paquistão. Depois que os presos tomaram armas de seus captores e abriram fogo, o veículo tombou. Três oficiais de segurança e quatro prisioneiros morreram. As estradas que levam à cidade de Peshawar, a maior da região norte do Paquistão, foram bloqueadas por oficiais de segurança. Autoridades em Parachinar, localidade próxima onde ocorreu o incidente, afirmaram não dispor de detalhes. No entanto, um jornalista local disse que os prisioneiros de guerra estavam entre os 250 membros da rede terrorista Al-Qaeda que foram capturados ontem em Tora Bora enquanto tentavam cruzar a fronteira com Kurram, uma área autônoma administrada por tribais.