Pelo menos sete pessoas morrem em dois atentados no Iraque Pelo menos sete pessoas morreram neste sábado e outras 34 ficaram feridas pela explosão de dois carros-bomba no Iraque, segundo fontes policiais. O capitão de Polícia Ahmed Abdala disse que na primeira explosão morreram quatro pessoas, inclusive um policial, e 13 foram feridas. Um veículo explodiu junto à delegacia de Polícia de Mahawil, 90 quilômetros ao sul de Bagdá. No segundo atentado, outro carro-bomba explodiu quando uma patrulha da Polícia passava pelo bairro de Bab al-Muazam, no centro de Bagdá, causando a morte de três civis e ferindo outros 21. A explosão também provocou grandes prejuízos, segundo a fonte.