Pelo menos sete pessoas morrem na fronteira entre EUA e México Pelo menos sete pessoas foram assassinadas, entre elas um policial federal, em diversos incidentes de violência nas últimas 24 horas na cidade mexicana de Tijuana, na fronteira com os Estados Unidos, informaram hoje fontes oficiais. A Procuradoria de Justiça da Baixa Califórnia disse que entre as vítimas havia um membro da Agência Federal de Investigação (AFI), dependente da Procuradoria Geral da República (PGR). A Procuradoria estatal informou que as vítimas destes assassinatos, dos quais só foi identificado o membro da AFI, foram jogadas em uma via pública, dentro de veículos, com marcas de golpes e impactos de armas de fogo. Nos dias anteriores, foram mortos um membro da Polícia Estatal Preventiva e outro ex-agente estatal, que carregava em seu corpo uma mensagem afirmando que as mortes de policiais continuariam. Na última sexta-feira, titulares das diferentes corporações policiais da Baixa Califórnia, procuradorias, secretários de Segurança e representantes do Exército se reuniram para coordenar os esforços e fazer frente ao crime organizado.