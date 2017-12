Pelo menos sete pessoas morrem em incêndio na Rússia

MOSCOU - As autoridades russas russas encontraram corpos de pelo menos sete pessoas após o incêndio na madrugada de quinta-feira, 13, em um hangar na cidade de São Petersburgo.

"Foram encontrados sete corpos e é possível que haja mais vítimas", disse à agência estatal Interfax uma autoridade.

O incidente em uma região industrial da segunda maior cidade do país. Como resultado do fogo, o teto do hangar caiu.

Especialistas criminalistas e forenses inspecionaram o lugar da tragédia para esclarecer as circunstâncias e as causas do acidente. / EFE