Pelo menos três americanos morrem na queda de avião no México Pelo menos três cidadãos americanos morreram neste sábado quando o avião em que viajavam caiu perto da cidade de Ensenada, no estado mexicano de Baja Califórnia, informaram autoridades da cidade. As fontes disseram que as vítimas haviam decolado do aeroporto militar de Brownfield, em Otay Mesa, na Califórnia (EUA). Eram missionários cristãos ligados a uma organização de caridade. O grupo viajava regularmente a San Quintín, ao sul do porto de Ensenada, para atender gratuitamente à população. Aparentemente, o piloto tentou aterrissar no aeroporto militar de Ensenada. No entanto o Cessna caiu sobre dois carros estacionados perto da pista. As vítimas foram identificadas como Merlín Larsson, de 70 anos, dentista; Breadney, uma enfermeira de 25; e Bob McNemy, o piloto, que tinha 57 anos.