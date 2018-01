Pelo menos três mortos em deslizamentos na Califórnia Equipes de resgate encontraram hoje duas pessoas mortas entre os edifícios soterrados e as ruas submersas de um acampamento para jovens na Califórnia. Outras doze pessoas ainda estão desaparecidas depois de um deslizamento de terras que cobriu as colinas. De acordo com Chip Patterson, porta-voz do xerife do Condado de San Bernardino, nove dos mortos ou desaparecidos eram crianças, com idades entre 6 meses e 16 anos. Outro corpo foi encontrado num trailer no acampamento de Saint Sophia em Waterman Canyon, nas montanhas de san Bernardino, que também sofreu com deslizamentos de terras. Uma segunda pessoa desse acamapamento - que recebeu cerca de 24 pessoas para as festas de Natal - ainda está desaparecida, segundo autoridades locais.