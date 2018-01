Pelo menos três mortos em explosão no Congresso boliviano Pelo menos três pessoas morreram hoje, entre eles dois chefes de polícia, quando um ex-mineiro detonou o explosivo que levava, amarrado no corpo, dentro do Congresso da Bolívia. A rede oficial de televisão, Canal 7, informou que o comandante e o subcomandante, coronéis Wagner Flores e Hernán García, respectivamente, morreram quando tentavam persuadir o trabalhador a não detonar o explosivo. Ainda segundo a emissora, outro policial e vários civis ficaram feridos. A polícia informara, anteriormente, que a vítima era um ex-mineiro chamado Eustaquio Icachuli Collaca, que exigia o pagamento de sua pensão. Ele subiu ao primeiro andar do Congresso ao meio-dia, decidido a suicidar-se se não recebesse o dinheiro. Tinha explosivos amarados no cinto e no casaco. Ao meio-dia, os congressistas e a maioria dos funcionários haviam desocupado o edifício, depois de informados que a polícia detivera uma pessoa que portava explosivos e outra que levava detonadores. Um dirigente do setor de mineiros desempregados a que pertencia Icachuli, disse que ele suicidou-se porque o governo rechaçou seu pedido de aposentadoria antecipada e a devolver seus depósitos no sistema de aposentadoria. Segundo o sindicalista, que não se identificou, o ex-mineiro anunciara que ia imolar-se durante uma reunião desse setor e de que outros ex-trabalhadores seguirão seu exemplo. ?Mas vamos levar outras autoridades conosco?, ameaçou. À primeira detonação seguiu-se outra, que foi ouvida a dezemas de quadras da praça Murillo, onde ficam os prédios do Palácio do Governo e do Congresso, mas não deixou vítimas. A polícia diz que abriu sindicâncias.