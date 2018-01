Pelo menos três mortos na passagem de tufão pelo Japão Um tufão com ventos de até 220 km por hora passou pelo sul do Japão, paralisando o tráfego, cortando redes elétricas e provocando transbordamento de rios. Três pessoas morreram e outras três estão desaparecidas. Dezenas de pessoas sofreram ferimentos leves, segundo a mídia local. O tufão Etau ganhou força depois de passar pelo extremo sul do Japão e avançou para as ilhas de Shikoku e Honshu.